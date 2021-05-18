В Кыргызстане на 18 мая зарегистрировано 234 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.
Из них:
COVID-19 U07.1 – 146
COVID-19 U07.2 – 88.
По регионам:
г. Бишкек -112
г. Ош - 3
Чуйская область – 81
Ошская область – 6
Таласская область – 1
Нарынская область – 2
Джалал-Абадская область – 1
Иссык-Кульская область - 25
Баткенская область - 3.
Всего зарегистрировано 100 966 случаев COVID-19.
За последние сутки по республике выздоровели всего 282 пациентов.
г. Бишкек - 187
г. Ош - 3
Чуйская область – 61
Ошская область – 5
Таласская область – 2
Нарынская область – 8
Джалал-Абадская область – 3
Иссык-Кульская область - 12
Баткенская область - 1.
Всего по республике выздоровело – 94 168 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5594.