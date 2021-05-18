В Кыргызстане на 18 мая зарегистрировано 234 новых случая COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.

Из них:

COVID-19 U07.1 – 146

COVID-19 U07.2 – 88.

По регионам:

г. Бишкек -112

г. Ош - 3

Чуйская область – 81

Ошская область – 6

Таласская область – 1

Нарынская область – 2

Джалал-Абадская область – 1

Иссык-Кульская область - 25

Баткенская область - 3.

Всего зарегистрировано 100 966 случаев COVID-19.

За последние сутки по республике выздоровели всего 282 пациентов.

г. Бишкек - 187

г. Ош - 3

Чуйская область – 61

Ошская область – 5

Таласская область – 2

Нарынская область – 8

Джалал-Абадская область – 3

Иссык-Кульская область - 12

Баткенская область - 1.

Всего по республике выздоровело – 94 168 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5594.