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В Кыргызстане от коронавируса вакцинировались 54 101 человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за сутки от коронавируса вакцинировались 6 295 человек. Об этом на брифинге 18 мая сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.

Так, по его данным, всего за последние 24 часа по республике вакцинировано - 6 295 человек, из них II дозой вакцины привились - 2 196.

Всего по республике - 54 101 вакцинированных (в т.ч. II дозой - 12 819).

"Вакцинация - это самый действенный способ защиты от коронавируса. Но есть и другие, о которых не стоит забывать. С самого начала пандемии мы говорим о необходимости мытья рук, дезинфицирующих средствах, соблюдении дистанции и ношении масок", - отметил Рахматулаев.


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URL: https://www.vb.kg/401215
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (1266 материалов)
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