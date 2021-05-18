В Кыргызстане от коронавируса вакцинировались 54 101 человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса вакцинировались 6 295 человек. Об этом на брифинге 18 мая сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.

Так, по его данным, всего за последние 24 часа по республике вакцинировано - 6 295 человек, из них II дозой вакцины привились - 2 196.

Всего по республике - 54 101 вакцинированных (в т.ч. II дозой - 12 819).

"Вакцинация - это самый действенный способ защиты от коронавируса. Но есть и другие, о которых не стоит забывать. С самого начала пандемии мы говорим о необходимости мытья рук, дезинфицирующих средствах, соблюдении дистанции и ношении масок", - отметил Рахматулаев.