В Кыргызстане на 19 мая зарегистрировано 253 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 120
Ош - 8
Чуйская область – 84
Ошская область - 4
Таласская область - 0
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 25
Джалал-Абадская область – 7
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 101 219 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 315 человек:
Бишкек – 174
Ош – 16
Чуйская область – 73
Ошская область – 5
Таласская область – 0
Нарынская область – 11
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 10
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 94 483 человека.