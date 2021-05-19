В Кыргызстане на 19 мая зарегистрировано 253 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 120

Ош - 8

Чуйская область – 84

Ошская область - 4

Таласская область - 0

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 25

Джалал-Абадская область – 7

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 101 219 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 315 человек:

Бишкек – 174

Ош – 16

Чуйская область – 73

Ошская область – 5

Таласская область – 0

Нарынская область – 11

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 10

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 94 483 человека.