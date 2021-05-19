В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 2
Чуйская область – 3
Таласская область – 1
Иссык-Кульская область – 1.
Всего за весь период скончались 1725 человек.
На стационарном лечении – 1569 пациентов, из них:
10 человека (0,6%) - удовлетворительное состояние;
1065 (67,8%) - средней тяжести;
408 (26,0%) - тяжелые;
86 (5,4%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 2427 пациентов.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5472.