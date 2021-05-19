В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 2

Чуйская область – 3

Таласская область – 1

Иссык-Кульская область – 1.

Всего за весь период скончались 1725 человек.

На стационарном лечении – 1569 пациентов, из них:

10 человека (0,6%) - удовлетворительное состояние;

1065 (67,8%) - средней тяжести;

408 (26,0%) - тяжелые;

86 (5,4%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 2427 пациентов.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5472.