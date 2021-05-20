В Кыргызстане на 20 мая зарегистрирован 361 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 193
Ош - 5
Чуйская область – 96
Ошская область - 13
Таласская область - 6
Нарынская область - 13
Иссык-Кульская область – 28
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область - 3.
Всего за весь период заразились 101 580 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 320 человек:
Бишкек – 177
Ош – 10
Чуйская область – 85
Ошская область – 0
Таласская область – 1
Нарынская область – 16
Иссык-Кульская область – 22
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область – 1.
Всего за весь период выздоровели 94 803 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5420.