В Кыргызстане на 20 мая зарегистрирован 361 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 193

Ош - 5

Чуйская область – 96

Ошская область - 13

Таласская область - 6

Нарынская область - 13

Иссык-Кульская область – 28

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область - 3.

Всего за весь период заразились 101 580 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 320 человек:

Бишкек – 177

Ош – 10

Чуйская область – 85

Ошская область – 0

Таласская область – 1

Нарынская область – 16

Иссык-Кульская область – 22

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область – 1.

Всего за весь период выздоровели 94 803 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5420.