В Кыргызстане на 21 мая зарегистрировано 298 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 170
Ош - 10
Чуйская область – 69
Ошская область - 7
Таласская область - 5
Нарынская область - 12
Иссык-Кульская область – 21
Джалал-Абадская область – 4
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 101 878 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 311 человек:
Бишкек – 178
Ош – 6
Чуйская область – 89
Ошская область – 1
Таласская область – 3
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 19
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область – 4.
Всего за весь период выздоровели 95 114 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5514.