В Кыргызстане на 21 мая зарегистрировано 298 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 170

Ош - 10

Чуйская область – 69

Ошская область - 7

Таласская область - 5

Нарынская область - 12

Иссык-Кульская область – 21

Джалал-Абадская область – 4

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 101 878 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 311 человек:

Бишкек – 178

Ош – 6

Чуйская область – 89

Ошская область – 1

Таласская область – 3

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 19

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область – 4.

Всего за весь период выздоровели 95 114 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5514.