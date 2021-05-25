В Кыргызстане на 25 мая зарегистрировано 298 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 144

Ош - 23

Чуйская область – 86

Ошская область - 7

Таласская область - 2

Нарынская область - 13

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область – 5

Баткенская область - 0.

Всего за весь период заразились 103 000 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 314 человек:

Бишкек – 228

Ош – 4

Ошская область – 5

Таласская область – 3

Чуйская область – 58

Нарынская область – 0

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 8

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 96 433 человека.

За сутки проведено – 5 374 ПЦР исследований.