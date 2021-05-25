В Кыргызстане на 25 мая зарегистрировано 298 новых случаев COVID-19. Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 144
Ош - 23
Чуйская область – 86
Ошская область - 7
Таласская область - 2
Нарынская область - 13
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область – 5
Баткенская область - 0.
Всего за весь период заразились 103 000 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 314 человек:
Бишкек – 228
Ош – 4
Ошская область – 5
Таласская область – 3
Чуйская область – 58
Нарынская область – 0
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 8
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 96 433 человека.
За сутки проведено – 5 374 ПЦР исследований.