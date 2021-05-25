За сутки от коронавируса скончались восемь человек в Бишкеке

За сутки от коронавируса в Кыргызстане скончались восемь человек. Об этом на брифинге 25 мая сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Айнура Акматова.
Из них:
от лабораторно подтвержденного COVID-19 - три случая в Бишкеке;
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - пять случаев в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1765 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 609, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1156.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 575 пациент, на амбулаторном лечении находятся – 2 200 пациентов.
В стационарах:
в г. Бишкек – 849,
г. Ош – 55,
в Чуйской области – 378,
в Ошской области – 28,
в Таласской области – 21,
в Нарынской области – 64,
в Иссык-Кульской области – 142,
в Джалал-Абадской области – 25,
в Баткенской области – 13 пациентов.
Из 1575 пациента, находящихся на стационарном лечении, 14 (0,9%) удовлетворительные, 1051 (66,7%) средней тяжести, 420 (26,7%) тяжелые и 90 (5,7%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 1453,
г. Ош – 66,
в Чуйской области – 405,
в Ошской области – 37,
в Таласской области – 20,
в Нарынской области – 34,
в Иссык-Кульской области – 148,
в Джалал-Абадской области – 35,
в Баткенской области – 2 пациентов.