За сутки коронавирус подтвердился еще у 16 медицинских работников. Из них в красной зоне - 1. Об этом на брифинге 25 мая сказала заведующая отделом общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Новые случаи:

в г. Бишкеке – 7,

в Чуйской области - 3,

в г. Ош – 2,

в Ошской области – 2,

в Иссык-Кульской области -2.

Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 611 случаев. За сутки из стационаров выписаны – 2 медика, из домашней самоизоляции выписаны – 7.

Всего по республике выздоровели – 4 541 медработник.