За сутки коронавирус подтвердился еще у 16 медицинских работников. Из них в красной зоне - 1. Об этом на брифинге 25 мая сказала заведующая отделом общественного здравоохранения Айнура Акматова.
Новые случаи:
в г. Бишкеке – 7,
в Чуйской области - 3,
в г. Ош – 2,
в Ошской области – 2,
в Иссык-Кульской области -2.
Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 611 случаев. За сутки из стационаров выписаны – 2 медика, из домашней самоизоляции выписаны – 7.
Всего по республике выздоровели – 4 541 медработник.