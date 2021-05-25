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В Кыргызстане от коронавируса получили вакцину 74 792 человека

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- Оксана Гут
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На сегодняшний день всего от коронавируса в Кыргызстане провакцинировано 74 792 человека. Об этом заявила заведующая отделом общественного здравоохранения Айнура Акматова.

За сутки, по ее данным, вакцину получили 4596 человек, из них первой дозой - 2016. Состояние всех провакцинированных удовлетворительное.

Акматова напомнила, что в Кыргызстане с 29 марта проходит вакцинация от коронавируса китайской вакциной "Синофарм". 22 апреля в страну поступило 20 тыс доз российской вакцины "Спутник V" и 10 мая прибыл второй компонент этой вакцины.

Из Китая еще ожидается поставка 150 тыс доз на безвозмездной основе.


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URL: https://www.vb.kg/401466
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (1285 материалов)
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