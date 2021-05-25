В Кыргызстане от коронавируса получили вакцину 74 792 человека

На сегодняшний день всего от коронавируса в Кыргызстане провакцинировано 74 792 человека. Об этом заявила заведующая отделом общественного здравоохранения Айнура Акматова.

За сутки, по ее данным, вакцину получили 4596 человек, из них первой дозой - 2016. Состояние всех провакцинированных удовлетворительное.

Акматова напомнила, что в Кыргызстане с 29 марта проходит вакцинация от коронавируса китайской вакциной "Синофарм". 22 апреля в страну поступило 20 тыс доз российской вакцины "Спутник V" и 10 мая прибыл второй компонент этой вакцины.

Из Китая еще ожидается поставка 150 тыс доз на безвозмездной основе.