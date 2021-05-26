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За сутки от коронавируса скончались восемь человек

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- Оксана Гут
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За последние сутки от коронавируса скончались восемь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 6 случаев (в Бишкеке – 2, в Чуйской области - 3, в Таласской области - 1)

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1773 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 615, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1158.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 596 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 2 045 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 865,

г. Ош – 58,

в Чуйской области – 383,

в Ошской области – 31,

в Таласской области – 20,

в Нарынской области – 58,

в Иссык-Кульской области – 142,

в Джалал-Абадской области – 25,

в Баткенской области – 14 пациентов.

Из 1596 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 16 (1%) удовлетворительные, 1071 (67,1%) средней тяжести, 424 (26,6%) тяжелые и 85 (5,3%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

в г. Бишкек – 1304,

г. Ош – 60,

в Чуйской области – 388,

в Ошской области – 40,

в Таласской области – 22,

в Нарынской области – 38,

в Иссык-Кульской области – 145,

в Джалал-Абадской области – 46,

в Баткенской области – 2 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/401492
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1285 материалов)
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