За сутки от коронавируса скончались восемь человек

За последние сутки от коронавируса скончались восемь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 6 случаев (в Бишкеке – 2, в Чуйской области - 3, в Таласской области - 1)
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1773 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 615, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1158.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 596 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 2 045 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 865,
г. Ош – 58,
в Чуйской области – 383,
в Ошской области – 31,
в Таласской области – 20,
в Нарынской области – 58,
в Иссык-Кульской области – 142,
в Джалал-Абадской области – 25,
в Баткенской области – 14 пациентов.
Из 1596 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 16 (1%) удовлетворительные, 1071 (67,1%) средней тяжести, 424 (26,6%) тяжелые и 85 (5,3%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 1304,
г. Ош – 60,
в Чуйской области – 388,
в Ошской области – 40,
в Таласской области – 22,
в Нарынской области – 38,
в Иссык-Кульской области – 145,
в Джалал-Абадской области – 46,
в Баткенской области – 2 пациентов.