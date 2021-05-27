В Кыргызстане на 27 мая зарегистрировано 376 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 238,
в г. Ош – 17,
в Чуйской области – 66,
в Ошской области – 14,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 21,
в Джалал-Абадской области – 9,
в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировано всего – 103 583 случая, из них 58 040 случаев – лабораторно подтвержденные, 45 543 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 386 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 271,
г. Ош – 9,
Чуйская область – 67,
Ошская область – 3,
Таласская область – 2,
Нарынская область – 13,
Иссык-Кульская область – 10,
Джалал-Абадская область – 11,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровели 97 151 пациент.
За сутки проведено – 5 386 ПЦР исследований.