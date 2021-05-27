В Кыргызстане на 27 мая зарегистрировано 376 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 238,

в г. Ош – 17,

в Чуйской области – 66,

в Ошской области – 14,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 21,

в Джалал-Абадской области – 9,

в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировано всего – 103 583 случая, из них 58 040 случаев – лабораторно подтвержденные, 45 543 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 386 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 271,

г. Ош – 9,

Чуйская область – 67,

Ошская область – 3,

Таласская область – 2,

Нарынская область – 13,

Иссык-Кульская область – 10,

Джалал-Абадская область – 11,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровели 97 151 пациент.

За сутки проведено – 5 386 ПЦР исследований.