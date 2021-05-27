За последние сутки от коронавируса скончались еще 8 человек

В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончались 8 человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
В том числе:
от лабораторно подтвержденного COVID-19 - 5 случаев (в Бишкеке – 3, в Чуйской области – 1, в Нарынской области - 1)
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 3 случая (в Чуйской области – 2, в Иссык-Кульской области - 1).
По республике зарегистрирован всего – 1781 случай с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 620, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1161.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 614 пациентов, на амбулаторном – 2 011 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 879,
г. Ош – 62,
в Чуйской области – 373,
в Ошской области – 35,
в Таласской области – 22,
в Нарынской области – 54,
в Иссык-Кульской области – 150,
в Джалал-Абадской области – 23,
в Баткенской области – 16 пациентов.
Из 1614 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 18 (1,1%) удовлетворительные, 1108 (68,6%) средней тяжести, 404 (25,0%) тяжелые и 84 (5,2%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 1254,
г. Ош – 64,
в Чуйской области – 395,
в Ошской области – 47,
в Таласской области – 22,
в Нарынской области – 34,
в Иссык-Кульской области – 147,
в Джалал-Абадской области – 46,
в Баткенской области – 2 пациентов.