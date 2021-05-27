За последние сутки от коронавируса скончались еще 8 человек

В Кыргызстане за последние сутки от коронавируса скончались 8 человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

В том числе:

от лабораторно подтвержденного COVID-19 - 5 случаев (в Бишкеке – 3, в Чуйской области – 1, в Нарынской области - 1)

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 3 случая (в Чуйской области – 2, в Иссык-Кульской области - 1).

По республике зарегистрирован всего – 1781 случай с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 620, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1161.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 614 пациентов, на амбулаторном – 2 011 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 879,

г. Ош – 62,

в Чуйской области – 373,

в Ошской области – 35,

в Таласской области – 22,

в Нарынской области – 54,

в Иссык-Кульской области – 150,

в Джалал-Абадской области – 23,

в Баткенской области – 16 пациентов.

Из 1614 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 18 (1,1%) удовлетворительные, 1108 (68,6%) средней тяжести, 404 (25,0%) тяжелые и 84 (5,2%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 1254,

г. Ош – 64,

в Чуйской области – 395,

в Ошской области – 47,

в Таласской области – 22,

в Нарынской области – 34,

в Иссык-Кульской области – 147,

в Джалал-Абадской области – 46,

в Баткенской области – 2 пациентов.