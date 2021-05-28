В Кыргызстане на 28 мая зарегистрировано 283 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 169

Ош - 15

Чуйская область – 35

Ошская область - 5

Таласская область - 4

Нарынская область - 8

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 15

Баткенская область - 6.

Всего за весь период заразились 103 866 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:, 391 человек

Бишкек – 278

Ош – 7

Чуйская область – 68

Ошская область – 2

Таласская область – 2

Нарынская область – 11

Иссык-Кульская область – 20

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 0.

Всего за весь период заразились 97 542 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5028.