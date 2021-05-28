В Кыргызстане на 28 мая зарегистрировано 283 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 169
Ош - 15
Чуйская область – 35
Ошская область - 5
Таласская область - 4
Нарынская область - 8
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 15
Баткенская область - 6.
Всего за весь период заразились 103 866 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:, 391 человек
Бишкек – 278
Ош – 7
Чуйская область – 68
Ошская область – 2
Таласская область – 2
Нарынская область – 11
Иссык-Кульская область – 20
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 0.
Всего за весь период заразились 97 542 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5028.