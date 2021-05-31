В Кыргызстане на 31 мая зарегистрировано 174 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 95
Ош - 26
Чуйская область – 7
Ошская область - 0
Таласская область - 5
Нарынская область - 4
Иссык-Кульская область – 15
Джалал-Абадская область – 17
Баткенская область - 5.
Всего за весь период заразились - 104 729 человек
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 244 человека:
Бишкек – 159
Ош – 12
Чуйская область – 25
Ошская область – 6
Таласская область – 6
Нарынская область – 7
Иссык-Кульская область – 12
Джалал-Абадская область – 17
Баткенская область – 0.
Всего за весь период 98 544 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4549.