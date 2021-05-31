В Кыргызстане на 31 мая зарегистрировано 174 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 95

Ош - 26

Чуйская область – 7

Ошская область - 0

Таласская область - 5

Нарынская область - 4

Иссык-Кульская область – 15

Джалал-Абадская область – 17

Баткенская область - 5.

Всего за весь период заразились - 104 729 человек

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 244 человека:

Бишкек – 159

Ош – 12

Чуйская область – 25

Ошская область – 6

Таласская область – 6

Нарынская область – 7

Иссык-Кульская область – 12

Джалал-Абадская область – 17

Баткенская область – 0.

Всего за весь период 98 544 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4549.