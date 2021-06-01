В Кыргызстане на 1 июня зарегистрировано 382 новых случая COVID-19. Об этом сообщает заведующая отделом общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 184
Ош - 40
Чуйская область – 70
Ошская область - 24
Таласская область - 2
Нарынская область - 10
Иссык-Кульская область – 27
Джалал-Абадская область – 20
Баткенская область - 5.
Всего за весь период заразились 105 111 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 329 человек:
Бишкек – 200
Ош – 13
Чуйская область – 51
Ошская область – 10
Таласская область – 10
Нарынская область – 13
Иссык-Кульская область – 14
Джалал-Абадская область – 17
Баткенская область – 1.
Всего за весь период выздоровели 98 873 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4990.