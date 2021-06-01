В Кыргызстане на 1 июня зарегистрировано 382 новых случая COVID-19. Об этом сообщает заведующая отделом общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 184

Ош - 40

Чуйская область – 70

Ошская область - 24

Таласская область - 2

Нарынская область - 10

Иссык-Кульская область – 27

Джалал-Абадская область – 20

Баткенская область - 5.

Всего за весь период заразились 105 111 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 329 человек:

Бишкек – 200

Ош – 13

Чуйская область – 51

Ошская область – 10

Таласская область – 10

Нарынская область – 13

Иссык-Кульская область – 14

Джалал-Абадская область – 17

Баткенская область – 1.

Всего за весь период выздоровели 98 873 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 4990.