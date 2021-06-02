В Кыргызстане на 2 июня зарегистрировано 358 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 163
Ош - 64
Чуйская область – 64
Ошская область - 19
Таласская область - 2
Нарынская область - 3
Иссык-Кульская область – 20
Джалал-Абадская область– 18
Баткенская область - 5.
Всего за весь период заразились 105 469 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 302 человека:
Бишкек – 204
Ош – 11
Чуйская область – 35
Ошская область – 8
Таласская область – 5
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область – 12
Баткенская область – 3.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5 615.