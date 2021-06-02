В Кыргызстане на 2 июня зарегистрировано 358 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 163

Ош - 64

Чуйская область – 64

Ошская область - 19

Таласская область - 2

Нарынская область - 3

Иссык-Кульская область – 20

Джалал-Абадская область– 18

Баткенская область - 5.

Всего за весь период заразились 105 469 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 302 человека:

Бишкек – 204

Ош – 11

Чуйская область – 35

Ошская область – 8

Таласская область – 5

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область – 12

Баткенская область – 3.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5 615.