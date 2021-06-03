В Кыргызстане на 3 июня зарегистрирован 371 новый случай СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 169
Ош - 40
Чуйская область – 91
Ошская область - 20
Таласская область - 5
Нарынская область - 8
Иссык-Кульская область – 24
Джалал-Абадская область – 13
Баткенская область - 1.
Всего за весь период заразились 105 840 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 299 человек:
Бишкек – 196
Ош – 10
Чуйская область – 50
Ошская область – 6
Таласская область – 5
Нарынская область – 6
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 13
Баткенская область – 0.
Всего за весь период выздоровели 99 474 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5387.