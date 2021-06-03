В Кыргызстане на 3 июня зарегистрирован 371 новый случай СOVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 169

Ош - 40

Чуйская область – 91

Ошская область - 20

Таласская область - 5

Нарынская область - 8

Иссык-Кульская область – 24

Джалал-Абадская область – 13

Баткенская область - 1.

Всего за весь период заразились 105 840 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 299 человек:

Бишкек – 196

Ош – 10

Чуйская область – 50

Ошская область – 6

Таласская область – 5

Нарынская область – 6

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 13

Баткенская область – 0.

Всего за весь период выздоровели 99 474 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5387.