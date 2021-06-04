В Кыргызстане на 4 июня зарегистрировано 383 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 177
Ош - 38
Чуйская область – 78
Ошская область - 20
Таласская область - 4
Нарынская область - 10
Иссык-Кульская область – 28
Джалал-Абадская область – 22
Баткенская область - 6.
Всего за весь период заразились 106 223 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 320 человек:
Бишкек – 161
Ош – 16
Чуйская область – 87
Ошская область – 0
Таласская область – 2
Нарынская область – 14
Иссык-Кульская область – 28
Джалал-Абадская область – 9
Баткенская область – 3.
Всего за весь период выздоровели 99 794 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5480.