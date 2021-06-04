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В Кыргызстане на 4 июня зарегистрировано 383 новых случая COVID-19

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на 4 июня зарегистрировано 383 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 177

Ош - 38

Чуйская область – 78

Ошская область - 20

Таласская область - 4

Нарынская область - 10

Иссык-Кульская область – 28

Джалал-Абадская область – 22

Баткенская область - 6.

Всего за весь период заразились 106 223 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 320 человек:

Бишкек – 161

Ош – 16

Чуйская область – 87

Ошская область – 0

Таласская область – 2

Нарынская область – 14

Иссык-Кульская область – 28

Джалал-Абадская область – 9

Баткенская область – 3.

Всего за весь период выздоровели 99 794 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5480.


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URL: https://www.vb.kg/401817
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1306 материалов)
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