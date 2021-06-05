За прошедшие сутки от коронавируса скончались пять человек

За последние сутки от коронавируса скончались пять человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкеке – 3, в Чуйской области – 1)

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1842 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 657, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1185.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 733 пациента, на амбулаторном лечении находятся – 1 915 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 860,

г. Ош – 138,

в Чуйской области – 352,

в Ошской области – 96,

в Таласской области – 12,

в Нарынской области – 52,

в Иссык-Кульской области – 159,

в Джалал-Абадской области – 37,

в Баткенской области – 27 пациентов.

Из 1733 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 32 (1,8%) удовлетворительные, 1114 (64,2%) средней тяжести, 485 (27,9%) тяжелые и 102 (5,8%) крайне тяжелые.