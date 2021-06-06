В Кыргызстане на 6 июня зарегистрировано 337 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 126,
в г. Ош – 62,
в Чуйской области – 36,
в Ошской области – 45,
в Таласской области – 1,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 21,
в Джалал-Абадской области – 33,
в Баткенской области – 8.
За весь период зарегистрировано всего – 106 973 случая, из них 60 801 случай – лабораторно подтвержденные, 46 172 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 333 пациента.
Из них:
в Бишкек – 191,
Ош – 6,
Чуйская область – 69,
Ошская область – 4,
Таласская область – 5,
Нарынская область – 0,
Иссык-Кульская область – 39,
Джалал-Абадская область – 15,
Баткенская область – 4.
За весь период всего выздоровело 100 447 пациентов.
За сутки проведено – 4 623 ПЦР исследования.