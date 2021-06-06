В Кыргызстане на 6 июня зарегистрировано 337 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 126,

в г. Ош – 62,

в Чуйской области – 36,

в Ошской области – 45,

в Таласской области – 1,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 21,

в Джалал-Абадской области – 33,

в Баткенской области – 8.

За весь период зарегистрировано всего – 106 973 случая, из них 60 801 случай – лабораторно подтвержденные, 46 172 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 333 пациента.

Из них:

в Бишкек – 191,

Ош – 6,

Чуйская область – 69,

Ошская область – 4,

Таласская область – 5,

Нарынская область – 0,

Иссык-Кульская область – 39,

Джалал-Абадская область – 15,

Баткенская область – 4.

За весь период всего выздоровело 100 447 пациентов.

За сутки проведено – 4 623 ПЦР исследования.