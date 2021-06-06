За прошедшие сутки от коронавируса скончались пять человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 4 случая в Бишкеке;
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в Чуйской области.
По республике зарегистрировано всего – 1847 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 661, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1186.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 732 пациента, на амбулаторном лечении находятся – 1 914 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 852,
г. Ош – 150,
в Чуйской области – 355,
в Ошской области – 104,
в Таласской области – 10,
в Нарынской области – 56,
в Иссык-Кульской области – 144,
в Джалал-Абадской области – 34,
в Баткенской области – 27 пациентов.
Из 1732 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 35 (2,0%) удовлетворительные, 1086 (62,7%) средней тяжести, 509 (29,3%) тяжелые и 102 (5,8%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 744,
г. Ош – 297,
в Чуйской области – 383,
в Ошской области – 120,
в Таласской области – 25,
в Нарынской области – 39,
в Иссык-Кульской области – 173,
в Джалал-Абадской области – 104,
в Баткенской области – 29 пациентов.