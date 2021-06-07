В Кыргызстане на 7 июня зарегистрировано 362 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 209,

в г. Ош – 39,

в Чуйской области – 30,

в Ошской области – 30,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 7,

в Иссык-Кульской области – 16,

в Джалал-Абадской области – 19,

в Баткенской области – 9.

За весь период зарегистрировано всего – 107 335 случаев, из них 61 136 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 199 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 275 пациентов.

Из них:

Бишкек – 187,

Ош – 18,

Чуйская область – 50,

Ошская область – 5,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 0,

Иссык-Кульская область – 6,

Джалал-Абадская область – 9,

Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровели 100 722 пациента.

За сутки проведено – 3 822 ПЦР исследования.