В Кыргызстане на 7 июня зарегистрировано 362 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 209,
в г. Ош – 39,
в Чуйской области – 30,
в Ошской области – 30,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 7,
в Иссык-Кульской области – 16,
в Джалал-Абадской области – 19,
в Баткенской области – 9.
За весь период зарегистрировано всего – 107 335 случаев, из них 61 136 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 199 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 275 пациентов.
Из них:
Бишкек – 187,
Ош – 18,
Чуйская область – 50,
Ошская область – 5,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 0,
Иссык-Кульская область – 6,
Джалал-Абадская область – 9,
Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровели 100 722 пациента.
За сутки проведено – 3 822 ПЦР исследования.