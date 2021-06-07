За прошедшие сутки от коронавируса скончались пять человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 3 случая (в Бишкеке – 2, в Чуйской области - 1).
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая (в Бишкеке – 1, в Чуйской области – 1).
По республике зарегистрировано всего – 1852 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 664, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1188.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 767 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 1 958 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 849,
г. Ош – 152,
в Чуйской области – 378
в Ошской области – 108,
в Таласской области – 9,
в Нарынской области – 56,
в Иссык-Кульской области – 148,
в Джалал-Абадской области – 34,
в Баткенской области – 33 пациента.
Из 1767 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 36 (2,0%) удовлетворительные, 1129 (63,8%) средней тяжести, 493 (27,9%) тяжелые и 109 (6,1%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 762,
г. Ош – 316,
в Чуйской области – 339,
в Ошской области – 141,
в Таласской области – 29,
в Нарынской области – 46,
в Иссык-Кульской области – 179,
в Джалал-Абадской области – 114,
в Баткенской области – 32 пациента.