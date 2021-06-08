В Кыргызстане на 8 июня зарегистрировано 379 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 149,

в г. Ош – 50,

в Чуйской области – 96,

в Ошской области – 32,

в Таласской области – 1,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 15,

в Джалал-Абадской области – 22,

в Баткенской области – 9.

За весь период зарегистрировано всего – 107 714 случаев, из них 61 472 случая – лабораторно подтвержденные, 46 242 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 311 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 153,

г. Ош – 15,

Чуйская область – 81,

Ошская область – 0,

Таласская область – 0,

Нарынская область – 9,

Иссык-Кульская область – 32,

Джалал-Абадская область – 16,

Баткенская область – 5.

За весь период всего выздоровели 101 033 пациента.

За сутки проведено – 5 728 ПЦР исследований.