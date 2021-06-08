В Кыргызстане на 8 июня зарегистрировано 379 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 149,
в г. Ош – 50,
в Чуйской области – 96,
в Ошской области – 32,
в Таласской области – 1,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 15,
в Джалал-Абадской области – 22,
в Баткенской области – 9.
За весь период зарегистрировано всего – 107 714 случаев, из них 61 472 случая – лабораторно подтвержденные, 46 242 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 311 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 153,
г. Ош – 15,
Чуйская область – 81,
Ошская область – 0,
Таласская область – 0,
Нарынская область – 9,
Иссык-Кульская область – 32,
Джалал-Абадская область – 16,
Баткенская область – 5.
За весь период всего выздоровели 101 033 пациента.
За сутки проведено – 5 728 ПЦР исследований.