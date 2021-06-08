В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 5 случаев в Бишкеке;
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая тоже в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1859 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 669, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1190.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 765 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 2 016 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 864,
г. Ош – 142,
в Чуйской области – 368,
в Ошской области – 118,
в Таласской области – 14,
в Нарынской области – 50,
в Иссык-Кульской области – 143,
в Джалал-Абадской области – 31,
в Баткенской области – 35 пациента.
Из 1765 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 33 (1,8%) удовлетворительные, 1137 (64,4%) средней тяжести, 496 (28,1%) тяжелые и 99 (5,6%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 736,
г. Ош – 361,
в Чуйской области – 360,
в Ошской области – 163,
в Таласской области – 25,
в Нарынской области – 47,
в Иссык-Кульской области – 167,
в Джалал-Абадской области – 123,
в Баткенской области – 34 пациента.