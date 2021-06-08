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За прошедшие сутки от коронавируса скончались семь человек

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 5 случаев в Бишкеке;

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая тоже в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1859 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 669, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1190.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 765 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 2 016 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 864,

г. Ош – 142,

в Чуйской области – 368,

в Ошской области – 118,

в Таласской области – 14,

в Нарынской области – 50,

в Иссык-Кульской области – 143,

в Джалал-Абадской области – 31,

в Баткенской области – 35 пациента.

Из 1765 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 33 (1,8%) удовлетворительные, 1137 (64,4%) средней тяжести, 496 (28,1%) тяжелые и 99 (5,6%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

в г. Бишкек – 736,

г. Ош – 361,

в Чуйской области – 360,

в Ошской области – 163,

в Таласской области – 25,

в Нарынской области – 47,

в Иссык-Кульской области – 167,

в Джалал-Абадской области – 123,

в Баткенской области – 34 пациента.


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URL: https://www.vb.kg/401945
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин, пандемия
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Сюжет: Коронавирус (1315 материалов)
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