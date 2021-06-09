В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 459 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 183
Ош - 73
Чуйская область – 70
Ошская область - 70
Таласская область - 6
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 19
Джалал-Абадская область – 34
Баткенская область - 3.
Всего за весь период: 108 173.
За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 331 человек:
Бишкек – 178
Ош – 20
Чуйская область – 84
Ошская область – 9
Таласская область – 0
Нарынская область – 10
Иссык-Кульская область – 25
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область – 2.
Всего за весь период: 101 364.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5952.