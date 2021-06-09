В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 459 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 183

Ош - 73

Чуйская область – 70

Ошская область - 70

Таласская область - 6

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 19

Джалал-Абадская область – 34

Баткенская область - 3.

Всего за весь период: 108 173.

За сутки выздоровел от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 331 человек:

Бишкек – 178

Ош – 20

Чуйская область – 84

Ошская область – 9

Таласская область – 0

Нарынская область – 10

Иссык-Кульская область – 25

Джалал-Абадская область – 3

Баткенская область – 2.

Всего за весь период: 101 364.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 5952.