В Кыргызстане на 10 июня зарегистрировано 494 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 224,
в г. Ош – 80,
в Чуйской области – 73,
в Ошской области – 47,
в Таласской области – 5,
в Нарынской области – 6,
в Иссык-Кульской области – 22,
в Джалал-Абадской области – 27,
в Баткенской области – 10.
За весь период зарегистрировано всего – 108 667 случаев, из них 62 314 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 353 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 351 пациент.
Из них:
г. Бишкек – 207,
г. Ош – 23,
Чуйская область – 61,
Ошская область – 13,
Таласская область – 2,
Нарынская область – 5,
Иссык-Кульская область – 25,
Джалал-Абадская область – 11,
Баткенская область – 4.
За весь период всего выздоровели 101 715 пациентов.
За сутки проведено – 6 044 ПЦР исследований.