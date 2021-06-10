В Кыргызстане на 10 июня зарегистрировано 494 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 224,

в г. Ош – 80,

в Чуйской области – 73,

в Ошской области – 47,

в Таласской области – 5,

в Нарынской области – 6,

в Иссык-Кульской области – 22,

в Джалал-Абадской области – 27,

в Баткенской области – 10.

За весь период зарегистрировано всего – 108 667 случаев, из них 62 314 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 353 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 351 пациент.

Из них:

г. Бишкек – 207,

г. Ош – 23,

Чуйская область – 61,

Ошская область – 13,

Таласская область – 2,

Нарынская область – 5,

Иссык-Кульская область – 25,

Джалал-Абадская область – 11,

Баткенская область – 4.

За весь период всего выздоровели 101 715 пациентов.

За сутки проведено – 6 044 ПЦР исследований.