За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались пять человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 3 случая (в Бишкеке – 2, Чуйская область – 1).
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1869 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 675, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1194.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 893 пациента, на амбулаторном – 2 137 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 907,
г. Ош – 161,
в Чуйской области – 373,
в Ошской области – 151,
в Таласской области – 18,
в Нарынской области – 51,
в Иссык-Кульской области – 146,
в Джалал-Абадской области – 48,
в Баткенской области – 38 пациентов.
Из 1893 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 27 (1,4%) удовлетворительные, 1229 (64,9%) средней тяжести, 536 (28,3%) тяжелые и 101 (5,3%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 704,
г. Ош – 452,
в Чуйской области – 347,
в Ошской области – 225,
в Таласской области – 30,
в Нарынской области – 38,
в Иссык-Кульской области – 151,
в Джалал-Абадской области – 153,
в Баткенской области – 37 пациентов.