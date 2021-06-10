За последние сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались пять человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 3 случая (в Бишкеке – 2, Чуйская область – 1).

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1869 случая с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 675, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1194.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 893 пациента, на амбулаторном – 2 137 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 907,

г. Ош – 161,

в Чуйской области – 373,

в Ошской области – 151,

в Таласской области – 18,

в Нарынской области – 51,

в Иссык-Кульской области – 146,

в Джалал-Абадской области – 48,

в Баткенской области – 38 пациентов.

Из 1893 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 27 (1,4%) удовлетворительные, 1229 (64,9%) средней тяжести, 536 (28,3%) тяжелые и 101 (5,3%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

в г. Бишкек – 704,

г. Ош – 452,

в Чуйской области – 347,

в Ошской области – 225,

в Таласской области – 30,

в Нарынской области – 38,

в Иссык-Кульской области – 151,

в Джалал-Абадской области – 153,

в Баткенской области – 37 пациентов.