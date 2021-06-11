В Кыргызстане на 11 июня зарегистрировано 526 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 232,

город Ош – 101,

в Чуйской области – 43,

в Ошской области – 63,

в Таласской области – 5,

в Нарынской области – 9,

в Иссык-Кульской области – 25,

в Джалал-Абадской области – 31,

в Баткенской области – 17.

За весь период зарегистрировано всего – 109 193 случая, из них 62 802 случая – лабораторно подтвержденные, 46 391 случай – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 303 пациента.

Из них:

в г. Бишкеке – 176,

г. Ош – 22,

Чуйская область – 46,

Ошская область – 13,

Таласская область – 3,

Нарынская область – 9,

Иссык-Кульская область – 23,

Джалал-Абадская область – 8,

Баткенская область – 3.

За весь период всего выздоровели 102 018 пациентов.

За сутки проведено – 5 477 ПЦР исследований.