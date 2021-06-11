В Кыргызстане на 11 июня зарегистрировано 526 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 232,
город Ош – 101,
в Чуйской области – 43,
в Ошской области – 63,
в Таласской области – 5,
в Нарынской области – 9,
в Иссык-Кульской области – 25,
в Джалал-Абадской области – 31,
в Баткенской области – 17.
За весь период зарегистрировано всего – 109 193 случая, из них 62 802 случая – лабораторно подтвержденные, 46 391 случай – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 303 пациента.
Из них:
в г. Бишкеке – 176,
г. Ош – 22,
Чуйская область – 46,
Ошская область – 13,
Таласская область – 3,
Нарынская область – 9,
Иссык-Кульская область – 23,
Джалал-Абадская область – 8,
Баткенская область – 3.
За весь период всего выздоровели 102 018 пациентов.
За сутки проведено – 5 477 ПЦР исследований.