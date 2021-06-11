За прошедшие сутки от коронавируса скончались семь человек. об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 6 случаев (в Бишкеке – 5, Чуйская область – 1).
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1876 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 681, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1195.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 921 пациент, на амбулаторном лечении находятся – 2 323 пациента.
В стационарах:
г. Бишкек – 935,
г. Ош – 160,
в Чуйской области – 383,
в Ошской области – 141,
в Таласской области – 16,
в Нарынской области – 48,
в Иссык-Кульской области – 142,
в Джалал-Абадской области – 54,
в Баткенской области – 42 пациента.
Из 1921 пациента, находящихся на стационарном лечении, 26 (1,3%) удовлетворительные, 1246 (64,8%) средней тяжести, 568 (29,5%) тяжелые и 81 (4,2%) крайне тяжелые.
Амбулаторное:
г. Бишкек – 726,
г. Ош – 532,
в Чуйской области – 333,
в Ошской области – 285,
в Таласской области – 34,
в Нарынской области – 41,
в Иссык-Кульской области – 156,
в Джалал-Абадской области – 169,
в Баткенской области – 47 пациентов.