За прошедшие сутки от коронавируса скончались семь человек. об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 6 случаев (в Бишкеке – 5, Чуйская область – 1).

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1876 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 681, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1195.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 1 921 пациент, на амбулаторном лечении находятся – 2 323 пациента.

В стационарах:

г. Бишкек – 935,

г. Ош – 160,

в Чуйской области – 383,

в Ошской области – 141,

в Таласской области – 16,

в Нарынской области – 48,

в Иссык-Кульской области – 142,

в Джалал-Абадской области – 54,

в Баткенской области – 42 пациента.

Из 1921 пациента, находящихся на стационарном лечении, 26 (1,3%) удовлетворительные, 1246 (64,8%) средней тяжести, 568 (29,5%) тяжелые и 81 (4,2%) крайне тяжелые.

Амбулаторное:

г. Бишкек – 726,

г. Ош – 532,

в Чуйской области – 333,

в Ошской области – 285,

в Таласской области – 34,

в Нарынской области – 41,

в Иссык-Кульской области – 156,

в Джалал-Абадской области – 169,

в Баткенской области – 47 пациентов.