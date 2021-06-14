В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались девять человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19- 5 случаев (в Бишкеке – 2, в Чуйской области – 1, в Иссык-Кульской области – 1, в Джалал-Абадской - 1).
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 4 случая в Бишкеке.
По республике зарегистрировано всего – 1899 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 692, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1207.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 2 041 пациент, на амбулаторном лечении находятся – 2 949 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 936,
г. Ош – 174,
в Чуйской области – 380,
в Ошской области – 207,
в Таласской области – 22,
в Нарынской области – 56,
в Иссык-Кульской области – 144,
в Джалал-Абадской области – 72,
в Баткенской области – 50 пациентов.
Из 2041 пациента, находящихся на стационарном лечении, 20 (0,9%) удовлетворительные, 1343 (65,8%) средней тяжести, 582 (28,5%) тяжелые и 96 (4,7%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
в г. Бишкек – 945,
в г. Ош – 732,
в Чуйской области – 351,
в Ошской области – 354,
в Таласской области – 39,
в Нарынской области – 48,
в Иссык-Кульской области – 140,
в Джалал-Абадской области – 245,
в Баткенской области – 95 пациентов.