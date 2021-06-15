За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 14 медицинских работников. Об этом на брифинге 15 июня сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.

Из них:

в Бишкеке – 3, в Чуйской области – 3,

в Оше – 1,

в Ошской области – 2,

в Баткенской области – 3, в Иссык-Кульской области – 1,

в Таласской области - 1.

Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4920 случаев. За сутки из стационаров выписаны – 4 медработника, из домашней самоизоляции – 7.

Всего по республике выздоровели – 4691 медработник.