За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 14 медицинских работников. Об этом на брифинге 15 июня сказал заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматулаев.
Из них:
в Бишкеке – 3, в Чуйской области – 3,
в Оше – 1,
в Ошской области – 2,
в Баткенской области – 3, в Иссык-Кульской области – 1,
в Таласской области - 1.
Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4920 случаев. За сутки из стационаров выписаны – 4 медработника, из домашней самоизоляции – 7.
Всего по республике выздоровели – 4691 медработник.