В Кыргызстане на 16 июня зарегистрировано 647 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 257,

в г. Ош – 118,

в Чуйской области – 73,

в Ошской области – 120,

в Таласской области – 6,

в Нарынской области – 9,

в Иссык-Кульской области – 15,

в Джалал-Абадской области – 26,

в Баткенской области – 23.

За весь период зарегистрировано всего – 111 990 случаев, из них 65 344 случая – лабораторно подтвержденные, 46 646 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 308 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 145,

г. Ош – 36,

Чуйская область – 42,

Ошская область – 17,

Таласская область – 4,

Нарынская область – 8,

Иссык-Кульская область – 31,

Джалал-Абадская область – 22,

Баткенская область – 3.

За весь период всего выздоровели 103 565 пациентов.

За сутки проведено – 6 270 ПЦР исследований.