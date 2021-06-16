В Кыргызстане на 16 июня зарегистрировано 647 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 257,
в г. Ош – 118,
в Чуйской области – 73,
в Ошской области – 120,
в Таласской области – 6,
в Нарынской области – 9,
в Иссык-Кульской области – 15,
в Джалал-Абадской области – 26,
в Баткенской области – 23.
За весь период зарегистрировано всего – 111 990 случаев, из них 65 344 случая – лабораторно подтвержденные, 46 646 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 308 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 145,
г. Ош – 36,
Чуйская область – 42,
Ошская область – 17,
Таласская область – 4,
Нарынская область – 8,
Иссык-Кульская область – 31,
Джалал-Абадская область – 22,
Баткенская область – 3.
За весь период всего выздоровели 103 565 пациентов.
За сутки проведено – 6 270 ПЦР исследований.