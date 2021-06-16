За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 5 случаев (в Бишкеке – 1, в Оше – 1, в Ошской области – 1, в Джалал-Абадской области - 2).

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая (в Бишкеке – 1, в Чуйской области - 1).

По республике зарегистрировано всего – 1912 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 700, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1212.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 2 145 пациентов, на амбулаторном – 3 320 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 968,

г. Ош – 179,

в Чуйской области – 378,

в Ошской области – 258,

в Таласской области – 30,

в Нарынской области – 47,

в Иссык-Кульской области – 135,

в Джалал-Абадской области – 85,

в Баткенской области – 65 пациентов.

Из 2145 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 18 (0,8%) удовлетворительные, 1443 (67,2%) средней тяжести, 587 (27,3%) тяжелые и 97 (4,5%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 1064,

г. Ош – 878,

в Чуйской области – 402,

в Ошской области – 417,

в Таласской области – 36,

в Нарынской области – 60,

в Иссык-Кульской области – 121,

в Джалал-Абадской области – 228,

в Баткенской области – 114 пациентов.