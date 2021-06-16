За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 5 случаев (в Бишкеке – 1, в Оше – 1, в Ошской области – 1, в Джалал-Абадской области - 2).
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая (в Бишкеке – 1, в Чуйской области - 1).
По республике зарегистрировано всего – 1912 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 700, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1212.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 2 145 пациентов, на амбулаторном – 3 320 пациентов.
В стационарах:
г. Бишкек – 968,
г. Ош – 179,
в Чуйской области – 378,
в Ошской области – 258,
в Таласской области – 30,
в Нарынской области – 47,
в Иссык-Кульской области – 135,
в Джалал-Абадской области – 85,
в Баткенской области – 65 пациентов.
Из 2145 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 18 (0,8%) удовлетворительные, 1443 (67,2%) средней тяжести, 587 (27,3%) тяжелые и 97 (4,5%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 1064,
г. Ош – 878,
в Чуйской области – 402,
в Ошской области – 417,
в Таласской области – 36,
в Нарынской области – 60,
в Иссык-Кульской области – 121,
в Джалал-Абадской области – 228,
в Баткенской области – 114 пациентов.