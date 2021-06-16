За сутки коронавирус подтвердился еще у 49 медицинских работников. Из них 1 случай в красной зоне. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
В Бишкеке – 17,
в Чуйской области – 5,
в Оше – 10,
в Ошской области – 12,
в Джалал-Абадской области – 1,
в Баткенской области – 2,
в Иссык-Кульской области – 1,
в Таласской области - 1.
Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4969 случаев. За сутки из стационаров выписаны – 4 медработника, из домашней самоизоляции – тоже 4.
Всего по республике выздоровели – 4699 медработников.