В Кыргызстане на 17 июня зарегистрировано 787 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 368
Ош - 97
Чуйская область – 130
Ошская область - 96
Таласская область - 11
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 20
Джалал-Абадская область – 38
Баткенская область - 25.
Всего за весь период заразились 112 777 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 365 человек:
Бишкек – 194
Ош – 17
Чуйская область – 68
Ошская область – 23
Таласская область – 3
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 23
Джалал-Абадская область – 16
Баткенская область – 16.
Всего за весь период выздоровели 103 930 человек.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 6927.