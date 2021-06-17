В Кыргызстане на 17 июня зарегистрировано 787 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 368

Ош - 97

Чуйская область – 130

Ошская область - 96

Таласская область - 11

Нарынская область - 2

Иссык-Кульская область – 20

Джалал-Абадская область – 38

Баткенская область - 25.

Всего за весь период заразились 112 777 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 365 человек:

Бишкек – 194

Ош – 17

Чуйская область – 68

Ошская область – 23

Таласская область – 3

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 23

Джалал-Абадская область – 16

Баткенская область – 16.

Всего за весь период выздоровели 103 930 человек.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 6927.