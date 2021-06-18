В Кыргызстане на 18 июня зарегистрировано 653 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 269,
в г. Ош – 73,
в Чуйской области – 116,
в Ошской области – 74,
в Таласской области – 5,
в Нарынской области – 0,
в Иссык-Кульской области – 15,
в Джалал-Абадской области – 69,
в Баткенской области – 32.
За весь период зарегистрировано всего – 113 430 случаев, из них 66 635 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 795 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,4.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 372 пациента.
Из них:
г. Бишкек – 215,
г. Ош – 18,
Чуйская область – 59,
Ошская область – 25,
Таласская область – 1,
Нарынская область – 8,
Иссык-Кульская область – 14,
Джалал-Абадская область – 18,
Баткенская область – 14.
За весь период всего выздоровели 104 302 пациента.
За сутки проведено – 6 453 ПЦР исследования.