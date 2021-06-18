В Кыргызстане на 18 июня зарегистрировано 653 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 269,

в г. Ош – 73,

в Чуйской области – 116,

в Ошской области – 74,

в Таласской области – 5,

в Нарынской области – 0,

в Иссык-Кульской области – 15,

в Джалал-Абадской области – 69,

в Баткенской области – 32.

За весь период зарегистрировано всего – 113 430 случаев, из них 66 635 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 795 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,4.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 372 пациента.

Из них:

г. Бишкек – 215,

г. Ош – 18,

Чуйская область – 59,

Ошская область – 25,

Таласская область – 1,

Нарынская область – 8,

Иссык-Кульская область – 14,

Джалал-Абадская область – 18,

Баткенская область – 14.

За весь период всего выздоровели 104 302 пациента.

За сутки проведено – 6 453 ПЦР исследования.