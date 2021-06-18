В Кыргызстане за прошедшие сутки от коронавируса скончались четыре человека. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 2 случая (в Бишкеке – 1, в Оше - 1).

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая в Бишкеке.

По республике зарегистрировано всего – 1920 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 705, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1215.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 2 206 пациентов, на амбулаторном – 3 946 пациентов.

В стационарах:

г. Бишкек – 986,

г. Ош – 195,

в Чуйской области – 376,

в Ошской области – 276,

в Таласской области – 28,

в Нарынской области – 41,

в Иссык-Кульской области – 133,

в Джалал-Абадской области – 102,

в Баткенской области – 69 пациентов.

Из 2206 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 18 (0,8%) удовлетворительные, 1475 (66,8%) средней тяжести, 618 (28,0%) тяжелые и 95 (4,3%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 1262,

г. Ош – 997,

в Чуйской области – 522,

в Ошской области – 520,

в Таласской области – 50,

в Нарынской области – 55,

в Иссык-Кульской области – 120,

в Джалал-Абадской области – 283,

в Баткенской области – 137 пациентов.