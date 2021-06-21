В Кыргызстане на 21 июня зарегистрировано 585 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 353,
в г. Ош – 54,
в Чуйской области – 9,
в Ошской области – 19,
в Таласской области – 9,
в Нарынской области – 4,
в Иссык-Кульской области – 22,
в Джалал-Абадской области – 80,
в Баткенской области – 35.
За весь период зарегистрировано всего – 115 615 случаев, из них 68 713 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 902 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,4.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 360 пациентов.
Из них:
г. Бишкек – 170,
г. Ош – 33,
Чуйская область – 70,
Ошская область – 30,
Таласская область – 5,
Нарынская область – 6,
Иссык-Кульская область – 14,
Джалал-Абадская область – 23,
Баткенская область – 9.
За весь период всего выздоровели 105 410 пациентов.
За сутки проведено – 4 698 ПЦР исследований.