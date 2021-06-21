В Кыргызстане на 21 июня зарегистрировано 585 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 353,

в г. Ош – 54,

в Чуйской области – 9,

в Ошской области – 19,

в Таласской области – 9,

в Нарынской области – 4,

в Иссык-Кульской области – 22,

в Джалал-Абадской области – 80,

в Баткенской области – 35.

За весь период зарегистрировано всего – 115 615 случаев, из них 68 713 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 902 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,4.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 360 пациентов.

Из них:

г. Бишкек – 170,

г. Ош – 33,

Чуйская область – 70,

Ошская область – 30,

Таласская область – 5,

Нарынская область – 6,

Иссык-Кульская область – 14,

Джалал-Абадская область – 23,

Баткенская область – 9.

За весь период всего выздоровели 105 410 пациентов.

За сутки проведено – 4 698 ПЦР исследований.