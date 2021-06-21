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За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались шесть человек

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- Оксана Гут
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За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались шесть человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкеке – 3, в Иссык-Кульской области – 1).

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 2 случая (в Бишкеке – 1, в Ошской области - 1).

По республике зарегистрировано всего – 1937 случай с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 717, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1220.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 2 403 пациента, на амбулаторном – 4 803 пациента.

В стационарах:

г. Бишкек – 1034,

г. Ош – 192,

в Чуйской области – 407,

в Ошской области – 299,

в Таласской области – 31,

в Нарынской области – 41,

в Иссык-Кульской области – 151,

в Джалал-Абадской области – 152, в

Баткенской области – 96 пациентов.

Из 2403 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 24 (0,9%) удовлетворительные, 1566 (65,1%) средней тяжести, 712 (29,6%) тяжелые и 101 (4,2%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 1786,

г. Ош – 1165,

в Чуйской области – 468,

в Ошской области – 577,

в Таласской области – 65,

в Нарынской области – 55,

в Иссык-Кульской области – 117,

в Джалал-Абадской области – 393,

в Баткенской области – 177 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/402465
Теги:
Минздрав, погибшие, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (1343 материалов)


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