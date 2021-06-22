В Кыргызстане на 22 июня зарегистрирован 931 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 435, в г. Ош – 147,
в Чуйской области – 129,
в Ошской области – 93,
в Таласской области – 4,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 27,
в Джалал-Абадской области – 50,
в Баткенской области – 41.
За весь период зарегистрировано всего – 116 546 случаев, из них 69 579 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 967 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,4.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 522 пациента.
Из них:
г. Бишкек – 232,
г.Ош – 119,
Чуйская область – 34,
Ошская область – 74,
Таласская область – 3,
Нарынская область – 7,
Иссык-Кульская область – 12,
Джалал-Абадская область – 22,
Баткенская область – 19.
За весь период всего выздоровели 105 932 пациента.
За сутки проведено – 7 958 ПЦР исследований.