В Кыргызстане на 22 июня зарегистрирован 931 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 435, в г. Ош – 147,

в Чуйской области – 129,

в Ошской области – 93,

в Таласской области – 4,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 27,

в Джалал-Абадской области – 50,

в Баткенской области – 41.

За весь период зарегистрировано всего – 116 546 случаев, из них 69 579 случаев – лабораторно подтвержденные, 46 967 случаев – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,4.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 522 пациента.

Из них:

г. Бишкек – 232,

г.Ош – 119,

Чуйская область – 34,

Ошская область – 74,

Таласская область – 3,

Нарынская область – 7,

Иссык-Кульская область – 12,

Джалал-Абадская область – 22,

Баткенская область – 19.

За весь период всего выздоровели 105 932 пациента.

За сутки проведено – 7 958 ПЦР исследований.