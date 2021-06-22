За сутки в стране от коронавируса скончались 8 человек

За прошедшие сутки в стране от коронавируса скончались 8 человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкеке – 2, в Чуйской области – 1, в Ошской области - 1).

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 4 случая (в Бишкеке – 3, в Чуйской области - 1).

По республике зарегистрировано всего – 1945 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 721, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1224.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся – 2 436 пациентов, на амбулаторном лечении находятся – 5 173 пациента.

В стационарах:

г. Бишкек – 1061,

г. Ош – 203,

в Чуйской области – 434,

в Ошской области – 298,

в Таласской области – 32,

в Нарынской области – 32,

в Иссык-Кульской области – 139,

в Джалал-Абадской области – 148,

в Баткенской области – 89 пациентов.

Из 2436 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 25 (1,0%) удовлетворительные, 1610 (66,0%) средней тяжести, 708 (29,0%) тяжелые и 93 (3,8%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 1957,

г. Ош – 1182,

в Чуйской области – 535,

в Ошской области – 597,

в Таласской области – 65,

в Нарынской области – 62,

в Иссык-Кульской области – 144,

в Джалал-Абадской области – 425,

в Баткенской области – 206 пациентов.