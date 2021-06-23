В Кыргызстане на 23 июня зарегистрировано 738 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 360

Ош - 93

Чуйская область – 51

Ошская область - 108

Таласская область - 4

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 26

Джалал-Абадская область – 60

Баткенская область - 31.

Всего за весь период заразились 117 284 человека.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 451 человек:

Бишкек – 200

Ош – 34

Чуйская область – 104

Ошская область – 48

Таласская область – 4

Нарынская область – 4

Иссык-Кульская область – 32

Джалал-Абадская область – 16

Баткенская область – 9.

Всего за весь период выздоровели 106 383 человека.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 2576.