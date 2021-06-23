В Кыргызстане на 23 июня зарегистрировано 738 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 360
Ош - 93
Чуйская область – 51
Ошская область - 108
Таласская область - 4
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 26
Джалал-Абадская область – 60
Баткенская область - 31.
Всего за весь период заразились 117 284 человека.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 451 человек:
Бишкек – 200
Ош – 34
Чуйская область – 104
Ошская область – 48
Таласская область – 4
Нарынская область – 4
Иссык-Кульская область – 32
Джалал-Абадская область – 16
Баткенская область – 9.
Всего за весь период выздоровели 106 383 человека.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 2576.