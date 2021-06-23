За сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались 8 человек

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 8 человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 4

Чуйская область – 2

Ош – 1

Джалал-Абадская область – 1.

За весь период пандемии в стране скончались от коронавируса 1953 человека.

На стационарном лечении – 2496 пациентов, из них:

17 (0,6%) - удовлетворительное состояние;

1598 (64,0%) - средней тяжести;

781 (31,2%) - тяжелые;

100 (4,0%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 5394 пациентов.