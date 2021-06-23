За сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались 8 человек

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 8 человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 4
Чуйская область – 2
Ош – 1
Джалал-Абадская область – 1.
За весь период пандемии в стране скончались от коронавируса 1953 человека.
На стационарном лечении – 2496 пациентов, из них:
17 (0,6%) - удовлетворительное состояние;
1598 (64,0%) - средней тяжести;
781 (31,2%) - тяжелые;
100 (4,0%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 5394 пациентов.