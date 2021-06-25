В Кыргызстане на 25 июня зарегистрировано 875 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 395,
г. Ош – 55,
в Чуйской области – 128,
в Ошской области – 109,
в Таласской области – 12,
в Нарынской области – 10,
в Иссык-Кульской области – 27,
в Джалал-Абадской области – 90,
в Баткенской области – 49.
За весь период зарегистрировано всего – 118 981 случай, из них 71 866 случаев – лабораторно подтвержденные, 47115 случаев - клинико-эпидемиологически подтверждённые.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,3.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 533 пациента.
Из них:
г. Бишкек – 249,
г.Ош – 104,
Чуйская область – 56,
Ошская область – 44,
Таласская область – 3,
Нарынская область – 5,
Иссык-Кульская область – 24,
Джалал-Абадская область – 31,
Баткенская область – 17.
За весь период всего выздоровел 107 391 пациент.
За сутки проведено – 7 500 ПЦР исследований.