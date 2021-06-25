В Кыргызстане на 25 июня зарегистрировано 875 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 395,

г. Ош – 55,

в Чуйской области – 128,

в Ошской области – 109,

в Таласской области – 12,

в Нарынской области – 10,

в Иссык-Кульской области – 27,

в Джалал-Абадской области – 90,

в Баткенской области – 49.

За весь период зарегистрировано всего – 118 981 случай, из них 71 866 случаев – лабораторно подтвержденные, 47115 случаев - клинико-эпидемиологически подтверждённые.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,3.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 533 пациента.

Из них:

г. Бишкек – 249,

г.Ош – 104,

Чуйская область – 56,

Ошская область – 44,

Таласская область – 3,

Нарынская область – 5,

Иссык-Кульская область – 24,

Джалал-Абадская область – 31,

Баткенская область – 17.

За весь период всего выздоровел 107 391 пациент.

За сутки проведено – 7 500 ПЦР исследований.