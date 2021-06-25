За сутки от коронавируса скончались шесть человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано 6 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

От лабораторно подтвержденного COVID-19- 5 случаев (в Бишкеке – 4, в Чуйской области – 1).

от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в г.Бишкек.

По республике зарегистрировано всего –1964 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 736, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1228.

Находятся на лечении

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 2702 пациента, на амбулаторном – 5 862 пациента.

В стационарах:

г. Бишкек – 1185,

г. Ош – 206,

в Чуйской области – 453,

в Ошской области – 327,

в Таласской области – 29,

в Нарынской области – 42,

в Ыссык-Кульской области – 148, в Джалал-Абадской области – 194,

в Баткенской области – 118 пациентов.

Из 2702 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 23 (0,8%) удовлетворительные, 1689 (62,5%) средней тяжести, 858 (31,7%) тяжелые и 132 (4,8%) крайне тяжелые.

Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:

г. Бишкек – 2243,

г. Ош – 1139,

в Чуйской области – 685,

в Ошской области – 716,

в Таласской области – 84,

в Нарынской области – 55,

в Иссык-Кульской области – 146,

в Джалал-Абадской области – 537,

в Баткенской области – 257 пациентов.