За сутки от коронавируса скончались шесть человек

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано 6 летальных случаев от COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
От лабораторно подтвержденного COVID-19- 5 случаев (в Бишкеке – 4, в Чуйской области – 1).
от клинико-эпидемиологически подтвержденного COVID-19 - 1 случай в г.Бишкек.
По республике зарегистрировано всего –1964 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 736, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1228.
Находятся на лечении
На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 2702 пациента, на амбулаторном – 5 862 пациента.
В стационарах:
г. Бишкек – 1185,
г. Ош – 206,
в Чуйской области – 453,
в Ошской области – 327,
в Таласской области – 29,
в Нарынской области – 42,
в Ыссык-Кульской области – 148, в Джалал-Абадской области – 194,
в Баткенской области – 118 пациентов.
Из 2702 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 23 (0,8%) удовлетворительные, 1689 (62,5%) средней тяжести, 858 (31,7%) тяжелые и 132 (4,8%) крайне тяжелые.
Амбулаторное (в домашних условиях) лечение получают:
г. Бишкек – 2243,
г. Ош – 1139,
в Чуйской области – 685,
в Ошской области – 716,
в Таласской области – 84,
в Нарынской области – 55,
в Иссык-Кульской области – 146,
в Джалал-Абадской области – 537,
в Баткенской области – 257 пациентов.