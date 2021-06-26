В Кыргызстане на 26 июня зарегистрировано 892 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 401

Ош - 55

Чуйская область – 143

Ошская область - 81

Таласская область - 7

Нарынская область - 7

Иссык-Кульская область – 27

Джалал-Абадская область – 110

Баткенская область - 61

Всего за весь период заразились 119 873 человека.

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 524 пациента.

Из них:

в Бишкек – 246,

г.Ош – 102,

Чуйская область – 47,

Ошская область – 58,

Таласская область – 1, Нарынская область – 2, Иссык-Кульская область – 24, Джалал-Абадская область – 23, Баткенская область – 21.

За весь период всего выздоровели 107 915 пациентов.