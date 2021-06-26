В Кыргызстане на 26 июня зарегистрировано 892 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 401
Ош - 55
Чуйская область – 143
Ошская область - 81
Таласская область - 7
Нарынская область - 7
Иссык-Кульская область – 27
Джалал-Абадская область – 110
Баткенская область - 61
Всего за весь период заразились 119 873 человека.
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 524 пациента.
Из них:
в Бишкек – 246,
г.Ош – 102,
Чуйская область – 47,
Ошская область – 58,
Таласская область – 1, Нарынская область – 2, Иссык-Кульская область – 24, Джалал-Абадская область – 23, Баткенская область – 21.
За весь период всего выздоровели 107 915 пациентов.