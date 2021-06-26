В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19:
Бишкек – 3
Чуйская область – 2
Ош – 1
Джалал-Абадская область – 1
Всего за весь период скончались 1971 человек.
На стационарном лечении – 2811 пациентов, из них:
32 (1,1%) - удовлетворительное состояние;
1766 (62,8%) - средней тяжести;
881 (31,3%) - тяжелые;
132 (4,6%) - крайне тяжелые.
На амбулаторном лечении – 6108 пациентов.
Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 6661.