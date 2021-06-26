В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19:

Бишкек – 3

Чуйская область – 2

Ош – 1

Джалал-Абадская область – 1

Всего за весь период скончались 1971 человек.

На стационарном лечении – 2811 пациентов, из них:

32 (1,1%) - удовлетворительное состояние;

1766 (62,8%) - средней тяжести;

881 (31,3%) - тяжелые;

132 (4,6%) - крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении – 6108 пациентов.

Проведено ПЦР исследований за последние сутки – 6661.