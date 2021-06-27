В Кыргызстане на 27 июня зарегистрировано 992 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

в г. Бишкек – 567,

город Ош – 34,

в Чуйской области – 137,

в Ошской области – 42,

в Таласской области – 13,

в Нарынской области – 22,

в Иссык-Кульской области – 28,

в Джалал-Абадской области – 84,

в Баткенской области – 65.

За весь период зарегистрировано всего – 120 865 случаев, из них 73 614 случаев –лабораторно подтвержденные, 47 251 случай –клинико-эпидемиологически подтверждённые.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,3.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 550 пациентов.

Из них:

в Бишкек – 230,

г.Ош – 57,

Чуйская область – 60,

Ошская область – 67,

Таласская область – 8, Нарынская область – 15, Иссык-Кульская область – 36, Джалал-Абадская область – 52, Баткенская область – 25.

За весь период всего выздоровели 108 465 пациентов.

За сутки проведено – 9 998 ПЦР исследований.