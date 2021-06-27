В Кыргызстане на 27 июня зарегистрировано 992 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
в г. Бишкек – 567,
город Ош – 34,
в Чуйской области – 137,
в Ошской области – 42,
в Таласской области – 13,
в Нарынской области – 22,
в Иссык-Кульской области – 28,
в Джалал-Абадской области – 84,
в Баткенской области – 65.
За весь период зарегистрировано всего – 120 865 случаев, из них 73 614 случаев –лабораторно подтвержденные, 47 251 случай –клинико-эпидемиологически подтверждённые.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,3.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 550 пациентов.
Из них:
в Бишкек – 230,
г.Ош – 57,
Чуйская область – 60,
Ошская область – 67,
Таласская область – 8, Нарынская область – 15, Иссык-Кульская область – 36, Джалал-Абадская область – 52, Баткенская область – 25.
За весь период всего выздоровели 108 465 пациентов.
За сутки проведено – 9 998 ПЦР исследований.